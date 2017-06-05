研究：日吃100克紅肉增加大腸、直腸癌風險
衛生福利部公布國人10大癌症，大腸癌位居季軍，而大腸癌發生率從2006年開始位居癌症發生率第一名，國民健康署也表示，民眾攝取過多紅肉、缺乏運動，增加大腸癌、直腸癌風險，然而要吃多少紅肉會增加罹癌風險呢？卻讓民眾霧煞煞，英國有研究指出每日吃100克紅肉、加工肉，增加12%罹患大腸直腸癌機率！
依據國家衛生研究院引述英國Imperial College London專家學者們於Annals of Oncology期刊所發表的研究結果，每日吃下100克的紅肉或加工肉品，相當於兩根50克的熱狗，罹患大腸、直腸癌的風險增加12%；而每日攝取10克酒精，增加7%的罹癌風險，而10克酒精，相當於100毫升的酒、275毫升的啤酒及30毫升的烈酒。
而每日增加90毫克的全穀類，則降低17%的罹癌風險；攝取超過400克的乳製品及增加100克的蔬菜也能降低罹癌機率。
國際癌症研究總署指出加工肉品以及紅肉會增加罹患大腸直腸癌機率，且已將加工肉品列為ㄧ級致癌物，建議民眾儘量減少攝取加工肉品及紅肉，才能避免罹患大腸癌或直腸癌。
而年滿50歲、74歲以下的民眾，建議每2年要做1次糞便潛血檢驗，規律檢驗，才能及早發現大腸、直腸癌，及早發現，及早治療。
(中時電子報)
關鍵字：大腸癌
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