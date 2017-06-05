承審法官退休 扁涉教唆偽證案重新分案

前總統陳水扁被控教唆辦公室主任林德訓，在國務機要費貪汙案中作偽證，高院更一審雖裁定停止審理，但因受命法官林銓正今日退休，高院立即重新分案，經公開抽籤後崔玲琦法官承審，蔡聰明法官任審判長，陪席法官郭豫珍法官擔任。

扁涉教唆林德訓作偽證案，二審認定林德訓的虛偽陳述，對扁珍是否貪汙的判決結果沒有影響，撤銷一審有罪判決，改判扁無罪；檢方 不服提上訴，最高法院認為二審未說明理由，難讓人信服，撤銷扁的無罪判決，將案件發回高院更審。

(中時)