17歲小龍女帶同性密友回家過夜 關房門出現奇怪行為
香港女星吳綺莉今年3月因為管教問題，與17歲女兒「小龍女」吳卓林起衝突，甚至遭女兒報警逮捕，被控涉嫌刑事恐嚇。當時吳綺莉就曾透露，女兒經常帶一位30歲密友回家過夜，兩人還會把房門關上，後來小龍女更疑似染上不好習慣，出現奇怪行為。
小龍女歷經2度報警抓母後，目前已返家與吳綺莉團聚，不過她近日就被港媒直擊繼續與令她性情大變的30歲密友來往，兩人認識約莫1年多，小龍女還多次把對方帶回家過夜，留宿約1個月。
據悉，這位密友是加拿大籍網紅，時常在社群網站PO出她如洋娃娃的誇張打扮，之前還是位幼稚園老師。對於女兒繼續與這位外籍密友往來，吳綺莉解釋對方是小龍女的家教兼朋友，因為女兒數學不好，對方主動表示想不收錢幫她補習。
吳綺莉更不忘為女澄清，表示女兒跟這位友人見面都有向她告知，也沒有學壞，不過她也坦言對方的確會來家裡過夜。
(中時電子報)
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