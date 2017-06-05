17歲小龍女帶同性密友回家過夜 關房門出現奇怪行為

小龍女持續與這位外籍網紅密友往來。(取自東網、IG)

曾因交友問題與母發生爭執的小龍女，近日被直擊與這位外籍網紅(右圖)繼續來往。(取自吳綺莉微博、IG)

小龍女頻繁與這位外籍密友見面。(取自東網)

香港女星吳綺莉今年3月因為管教問題，與17歲女兒「小龍女」吳卓林起衝突，甚至遭女兒報警逮捕，被控涉嫌刑事恐嚇。當時吳綺莉就曾透露，女兒經常帶一位30歲密友回家過夜，兩人還會把房門關上，後來小龍女更疑似染上不好習慣，出現奇怪行為。

小龍女歷經2度報警抓母後，目前已返家與吳綺莉團聚，不過她近日就被港媒直擊繼續與令她性情大變的30歲密友來往，兩人認識約莫1年多，小龍女還多次把對方帶回家過夜，留宿約1個月。

據悉，這位密友是加拿大籍網紅，時常在社群網站PO出她如洋娃娃的誇張打扮，之前還是位幼稚園老師。對於女兒繼續與這位外籍密友往來，吳綺莉解釋對方是小龍女的家教兼朋友，因為女兒數學不好，對方主動表示想不收錢幫她補習。

吳綺莉更不忘為女澄清，表示女兒跟這位友人見面都有向她告知，也沒有學壞，不過她也坦言對方的確會來家裡過夜。

(中時電子報)