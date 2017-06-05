豪雨致中橫便道多處受損 修復估計20天

中88線新社水井段邊坡發生大面積崩落，土石泥流佔據路面。（王文吉翻攝）

中88線新社水井段路基流失嚴重，區公所已通報建設局會勘修復。（王文吉翻攝）

雨勢沖刷邊坡土石、雜木，佔據東勢區東關路4段巷弄，區公所已委由開口契約廠商清除完畢。（王文吉翻攝）

暴雨炸連炸4天，台中山城多處道路受損，中橫臨37便道上谷關至德基段中斷。谷關工務段吳銚堂表示，雨勢間歇後已派員巡路，經回報得知，沿線有許多大小落石、路基崩塌，也有多處土石流，甚至堵住明隧道，預估搶通需要20天左右。

吳銚堂說，中橫97.7k碧綠溪土石流坍方已清除，109k大禹嶺路基下陷今日下午5點可搶通，建議往訪梨山民眾傍晚之後可由此經台14甲往南投，或是改走路況尚佳的台7甲線往宜蘭。

中88線新社水井段，土石坍落、路基流失嚴重，新社區公所已委由開口契約廠商派機具搶修，目前恢復單線通行。區長劉孟富表示，因該段道路受損嚴重，通往豐原東陽里萬里長城管制通行，明日建設局會派員到場會勘，將儘速發包修復。

東勢多為道路邊坡土石崩落，夾帶雜木佔據路面，預計明日上午可以全部清除。農建課長周世強表示，依過去經驗，逢颱風豪雨，慶福里、慶東里雨量最多，這次滿奇怪的，集中在興隆里、中嵙里，雖一度發布土石流紅色警戒，所幸沒有發生。

和平區多為樹倒、積水情形，道路受損狀況，目前建設課仍在統計中。

(中時)