李承龍砸石狛犬案 高院撤檢聲押發回重裁

前北市議員李承龍和女子「白茉莉」邱晉芛斬首八田與一銅像遭法辦，上月底又持榔頭砸毀北市北投逸仙國小校門前百年歷史的石狛犬石像被逮，檢方原諭令5萬元交保，但2人稱無錢辦保，檢方改聲押獲士林地院裁准，但高院今日撤銷發回重裁。

高院撤銷士院收押裁定的理由，是因考量李、邱當場被逮並無逃逸，也坦承犯案未有抗拒偵查、訊問情形，是否足以認定2人釋放後有逃亡的危險？2人破壞八田與一銅像有無逃避該案偵查仍有待釐清，況且檢方為具保，只是2人覓保無著就應羈押，應檢討可否可以責付或限制住居替代。

(中時)