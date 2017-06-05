蔡正元酸：奉阿扁之名 大官貪污都該特赦

凱達格蘭基金會舉辦「相信台灣 · 歡喜承擔」12週年感恩募款餐會，創辦人、前總統陳水扁(見圖)親自出席，並舉杯向友人致意。(資料照/杜宜諳攝)(飲酒過量有礙健康)

前總統陳水扁以「帶病之身」保外就醫趴趴走，挑戰中監極限，再度刷高「特赦」議題，總統蔡英文是否特赦陳水扁，支持與反對者都在看。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書酸「奉阿扁之名，凡大官貪污都該特赦！」但「小官和藍營大官不適用」。

貪污弊案纏身的前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會募款餐會，無視中監的5個前提規定：不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。陳水扁不但進入會場，並在主桌入座。前民進黨立委蔡啟芳跟台南市長賴清德等人更呼籲總統蔡英文，要特赦陳水扁。

國民黨政策會執行長蔡正元在臉書發文「阿扁的名義」，諷刺「奉阿扁之名凡大官貪污都該特赦！凡大官收錢辦事被判貪污罪都是司法迫害；凡大官被關都應保外就醫；凡大官保外就醫都該趴趴走、都可以搞政治；奉阿扁之名以上規則小官和藍營大官不適用。欽此 小英跪旨。」

網友留言「在大陸以他這樣的職務，且貪到國際認證，不是判死刑就是無期徒刑。」、「敗類！ 這就是民進黨的轉型正義 。鬼話連篇」、「哈哈哈！騙子騙傻子！怪不得」、「喳，爾等奴才8800億未拿到手，請豬子你把海外賬戶借奴才們一用！！」

(中時電子報)