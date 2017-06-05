川普女婿庫什納秘密通俄　普丁：不知情

俄國總統普丁(Vladimir Putin)。(圖/美聯社)

川普大女兒伊凡卡(右)和女婿庫什納。(圖/美聯社)

俄國總統普丁(Vladimir Putin)周日(4日)接受美國國家廣播公司NBC專訪時，他再度公然否認對於美國總統川普(Donald Trump)女婿庫什納(Jared Kushner)捲入「通俄門」醜聞，在川普就職前那段短短不到1個月時間，庫什納曾建立1條與克里姆林宮祕密溝通，甚至動用外交關係防止他人竊聽的通話管道，普丁表示他對此完全不知情，也沒有人向他報告。

法新社(AFP)報導，普丁在接受NBC專訪時，再度公開表示他不知道有關美國情報單位調查俄國駭客介入美大選期間，幫助川普獲勝的情事，他認為始終沒有駭客存在，俄國單純只是遭到誣陷。

關於川普女婿庫什納也捲入「通俄門」醜聞中，遭到美國聯邦調查局FBI列為頭號調查對象，甚至被爆料曾主動向俄國駐美大使基斯利亞克(Sergey Kislyak)提議，與克里姆林宮建立一條透過外交機構聯絡和保護的秘密溝通渠道，如此還可避免被他人竊聽。消息一出，讓外界完全聚焦於庫什納在「通俄門」事件所扮演的角色，但是普丁澄清說，他對於日前媒體大肆報導，庫什納設立與克里姆宮打交道的祕密溝通管道，一概不知、不了解狀況，並說他沒有獲得相關報告。

至於早在2月，因為誤導與俄國駐美大使基斯利亞克的談話內容，遭到川普革職的前美國國安顧問弗林(Michael Flynn)，普丁則刻意淡化、撇清自己和佛林的接觸，說他根本沒和佛林說過話，只有2015年曾經在莫斯科晚宴的與他有一面之緣而已，彷彿刻意劃清界線，說他們兩人僅此而已。

(中時電子報)