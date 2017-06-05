暴雨沖斷道路 基隆中元祭受阻
基隆遭逢42年來最大豪雨強襲，使得中正公園主普壇附近道路嚴重坍塌，整條道路斷裂扭曲，不僅讓正義路200戶的無法進出，更影響到農曆7月的中元節祭典。議員們今天(日)5上午前往會勘，促市府先闢出便道，以利通行。
今天上午議員呂美玲、陳東財等人至通往主普壇而遭損毀的壽山路會勘，現場也有市府的工程團隊正在加速整修。
呂美玲表示，這次豪雨造成正義路200戶居民唯一通行的道路全毀，主普壇道路的擋土牆整個被沖掉，地基毀壞、大水管也爆裂，對來往民眾十分不便，且中元祭也快到了，恐怕也會受到影響。
陳東財說，經過這次水災可以發現，崩壞的擋土牆連根鋼筋都沒有，柏油路厚度也不夠，路面掀開後也可以讓工程團隊好好查個清楚。
基隆市工程處表示，道路如要全面恢復，起碼要4個月工期，不過為了讓居民能盡速通行順暢，將在10天的工期內將便道整修出來，也希望不影響到中元祭的舉行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。