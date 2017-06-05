暴雨沖斷道路　基隆中元祭受阻

通往主普壇道路的壽山路遭豪雨嚴重損毀，影響附近居民通行及農曆7月中元祭典。（張穎齊攝）

主普壇是基隆人舉辦中元祭典的重要地點。（張穎齊攝）

基隆遭逢42年來最大豪雨強襲，使得中正公園主普壇附近道路嚴重坍塌，整條道路斷裂扭曲，不僅讓正義路200戶的無法進出，更影響到農曆7月的中元節祭典。議員們今天(日)5上午前往會勘，促市府先闢出便道，以利通行。

今天上午議員呂美玲、陳東財等人至通往主普壇而遭損毀的壽山路會勘，現場也有市府的工程團隊正在加速整修。

呂美玲表示，這次豪雨造成正義路200戶居民唯一通行的道路全毀，主普壇道路的擋土牆整個被沖掉，地基毀壞、大水管也爆裂，對來往民眾十分不便，且中元祭也快到了，恐怕也會受到影響。

陳東財說，經過這次水災可以發現，崩壞的擋土牆連根鋼筋都沒有，柏油路厚度也不夠，路面掀開後也可以讓工程團隊好好查個清楚。

基隆市工程處表示，道路如要全面恢復，起碼要4個月工期，不過為了讓居民能盡速通行順暢，將在10天的工期內將便道整修出來，也希望不影響到中元祭的舉行。

(中時)