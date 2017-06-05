北、中、南都有！亞太20大博物館 台灣這3座上榜

故宮資料照（新華社）

台中國立自然科學博物館。(圖/shutterstock提供)

高雄科學工藝博物館的立體螺旋溜滑梯有27米高，是世界第3、亞洲最高的1座，體驗全程大約要16秒，是挑戰體能極限的好方式。(圖/中央社)

大家最近一次進博物館是什麼時候？最新《2016 TEA/AECOM全球主題公園和博物館》報告近日公布，台灣國立故宮博物院排名全球熱門度第12，去年入館參觀人數超過460萬人次，也是亞太地區博物館第3大人氣博物館；此外，台灣也還有2座上榜亞太地區20大博物館，你有去過哪幾座博物館呢？

亞太地區博物館以中國北京故宮博物院為最熱門景點，排名前10名依序為上海科技館、台北故宮博物院、韓國國立中央博物館、浙江省博物館、台中國立自然科學博物館、南京博物院、韓國國立民俗博物館、澳洲維多利亞國家美術館。

其中台灣除台北故宮博物院上榜，位居亞太地區第3；而台中國立自然科學博物館以及高雄科學工藝博物館也進榜，人氣指數分別排名第7與第12。

(中時電子報)