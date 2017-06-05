蔡趁淹大水大談前瞻 賴士葆：另類的趁火打劫

國民黨立委賴士葆。（姚志平攝）

行政院所提的前瞻計劃中，其中5大項目之一是「水環境」建設，除了新興項目外，也預定投入逾1500億元用在整治水患，而面對連日的暴雨造成台灣多處淹大水的情況，蔡總統呼籲立院各黨派放下成見，通過前瞻草案，為台灣打造一個「不缺水、不淹水、喝好水、親近水」的未來，對此，國民黨立委賴士葆直批蔡趁此機會大談前瞻，實在是另類的趁火打劫，令人不齒。

賴世葆說，明明外界不分顏色對前瞻最大的質疑在於軌道建設，蔡卻利用天災淹大水機會大談前瞻要讓台灣不缺水、不淹水，直批蔡英文越來越有民進黨那套練肖話的功力。

而對於新政府要營造不淹水的環境，前內政部長李鴻源昨也直言，這次的淹水起因於短時間強降雨，加上都市、區域排水不良所致，如果希望治水有方，就別再迷信「工程手段」，因為「現在天災告訴你，光靠砸錢無法解決問題!」

對此，賴世葆也表示，政府每年都有編動輒幾百億的治水預算，這時侯替治水要錢有點好笑，而台南市長賴清德說不要批評政府錢花到哪去花、行政院張景森大罵李鴻源的專業治水觀點，蔡總統及部份綠營各級首長頤指氣使的面對檢討之聲並大談前瞻，令人不齒。

(中時電子報)