沙烏地等4國圍剿 卡達遺憾 美指無助對抗IS
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）說，沙烏地、埃及，巴林與阿拉伯聯合大公國周一決定與卡達斷交，不會對打擊伊斯蘭國（IS）產生重大的影響。
卡達外交部則表示，很遺憾沙烏地等阿拉伯國家「不正當」地宣布斷交。聲明中並說，沙烏地等4國所提出，有關卡達與恐怖組織掛鉤的說法，根本子虛烏有。不過，卡達政府也說，4國斷交的決定不會影響當地民眾的正常生活。
提勒森正在澳洲訪問，據路透與法新社報導，他呼籲波灣國家維持團結，並化解彼此的歧見。
「我們當然鼓勵各方坐下來，化解這些歧見，」他在雪梨說，「若說我們能在幫他們解決那些問題上能扮演任何角色，那我們認為，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）維持團結是很重要的。」
這是中東地區多年來發生最嚴重的外交危機，除了鄰國沙烏地、巴林與阿拉伯聯合大公國宣布與它斷交外，連埃及也已跟進。
(中時電子報)
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