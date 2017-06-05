台北飛河內增至每周11班 越捷80萬張0元起機票促銷

越捷航空本月6日至8日每日下午1時至3時送出80萬張0元起促銷機票。(圖/越捷提供)

越捷航空7月2日起台北-河內航線將自每周7班增為11班，為慶祝台北往返河內航班增加，以及延續「免費之夏、免費飛行」（Free Summer, Fly for Free）夏日促銷活動，本月6日至8日每日下午1時至3時將於官網（www.vietjetair.com）送出80萬張0元起促銷機票。

為滿足夏季旅遊旺季，越捷2017年7月2日起，將增加台北週一、三、五、日往返河內航班（VJ942/VJ943）至每週11班；河內往返首爾航班也將在同年8月2日增至每週14班。

本次促銷包含所有越捷往返台越航線（台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線），以及越南至韓國首爾/釜山、香港、新加坡、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨暹粒航線。促銷機票使用日期為2017年8月1日至12月31日（國定假日除外）。

促銷機票可於2017年6月6日至8日每日下午1時至3時（台灣時間）至越捷官網（www.vietjetair.com）或是臉書專頁（www.facebook.com/VietJetTaiwan），點選「訂票」。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

(工商)