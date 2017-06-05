搶攻暑假跨境集點商機 得易Ponta擴大日本卡服務

左起東森整合行銷總經理潘逸凡、Loyalty Marketing

東森集團旗下得易Ponta，於2015年底與日本第一大共通紅利積點公司Loyalty Marketing, Inc（LM）合作，推出台灣首張赴日旅遊可跨國累兌點的紅利點數卡「得易Ponta日本卡」，是目前唯一能在日本直接兌點使用，今年暑假擴大該卡優惠，在3C、百貨、餐飲、便利店、訂旅館都能得到優惠，是赴日旅遊必備神卡。

6月2日得易Ponta受邀參加日本第一大發卡公司LM在日本東京舉辦的特約商大會，共同為提高對台灣旅客服務努力，此次LM在日本東京舉辦的特約商大會，得易Ponta為海外跨境聯盟唯一受邀與會的國家。

東森整合行銷總經理潘逸凡表示：「日本是台灣人出國最愛第一名，台灣去年1,458萬人次出國，其中赴日430萬人次為第一名，佔出國比例近3成，日本去年觀光客達2,400萬人次，日本觀光局統計，2016年台灣旅客消費總額5,245億日圓，為外國旅客消費第二名，迎接2020年日本奧運，日本期望達成2020年4,000萬外國遊客的目標，台灣赴日旅遊的人數及消費力，將還有巨大的成長潛力。」

根據東森整合行銷P Survey所做的得易Ponta日本旅遊調查中發現，台灣旅客對日本旅遊的回訪率高，曾造訪過日本的受訪者中，有78％於近2年內曾造訪過日本；且有22％平均每年造訪日本2次以上，造訪日本的平均消費金額(扣除住宿及機票後)高達100,550日圓，在日本消費的購買率以便利店最高，達93％，平均消費金額為2,222日圓，藥妝購買率為91％，平均消費金額為17,989日圓，百貨公司的購買率是76％，平均消費金額為45,249日圓，3C的購買率58％，平均消費金額為29,822日圓，顯示台灣消費者在遊日消費的集中性及購買需求高。

潘逸凡表示：「為滿足台灣消費者旅日需求，我們集中在這些產業上做合作努力，將帶給消費者更好的優惠，在我們P Survey調查中，台灣消費者對於促銷的接受度非常高，超過一半會因為促銷活動而去特定的店消費，赴日本旅遊時70%消費者曾運用優惠工具，對於未來赴日旅遊在手機上運用優惠工具的意願超過7成，這是市場的趨勢潮流，得易Ponta很早就把優惠放在APP虛擬卡上，消費者帶著手機出門，會員卡，累點，優惠券一次搞定，不用錢包再塞一堆實體卡，服務要做到真正便利，優惠，才能打動消費者。」

得易Ponta日本卡目前可在日本當地約13,000間特約商店消費累點，在日本每消費100日元累1點，而1點則相當於日幣1元，可以在日本消費折抵，在日本用不完的點數，回台後可轉為4倍台灣點數，目前在日本便利商店「羅森」、ROUTE-INN HOTELS飯店、SEGA遊戲中心、HIMARAYA運動用品專賣店以及AOKI服飾專賣店，都能使用，預計今年暑假將有更多特約商上線，屆時消費者最喜歡的3C，百貨，餐飲，便利店，訂旅館納入，囊括吃喝玩樂各種消費需求。

日本來台旅遊人數近年也快速成長，從2015年162.7萬，到2016年189.5萬，成長16.5％，為促進台灣零售與服務業商機，得易Ponta去年11月亦推出「台灣卡」，日本Ponta會員可於台灣「得易Ponta」的特約店出示「Ponta虛擬卡」內的專用台灣卡，即能累、兌點，參與品牌有Hi-Life、OK-Mart、度小月、單車友達、小馬租車、台灣海洋深層水、101文具天堂、花蓮亞士都飯店、墾丁度假飯店…等持續增加中，成為國內首創台日雙向即時累兌點跨國平台。

(工商)