詐欺通緝騎士拒檢 闖紅燈遭撞飛致女友骨折

邱男因詐欺被通，為躲避警追緝，騎車載女友連闖3紅燈仍遭車撞飛，造成女友腿部骨折。(劉宥廷翻攝)

警指出，邱男因擔任詐騙集團車手，被判刑3年6月，但他遲未入監服刑才被通緝。(劉宥廷翻攝)

21歲邱姓詐欺通緝犯5日凌晨騎重機車載26歲吳姓女友，在新興區逆向騎上人行道遭巡邏警盯上，他們見警心虛連闖3個紅燈，遭綠燈直行的汽車撞飛，造成女友腿部骨折送醫；警查出，邱男因詐欺案被判刑3年半未到案，5月遭橋頭地檢署通緝，為躲避追緝害到女友，心疼不已，訊後將人解送橋檢歸案。

新興分局五福二路派出所警組今凌晨4時30分，巡邏經五福、林森路口驚見1輛重機車雙載逆向行駛人行道，警方隨即鳴笛示意攔查，但重機車男騎士沒有停車受檢，竟還在林森路往北方向，一路加速從逃逸。

男騎士不顧後座還載著女友，狂飆連闖2個紅燈後，在林森、六合路口闖第3個紅燈時，正好有輛汽車綠燈直行經過，機車和汽車發生碰撞，機車上的2人當場被撞飛；尾隨在後的警組見狀驚險一幕，火速通報救護人員到場並上前協助，騎士邱男僅受輕傷，其女友吳女送高醫，情況穩定。

邱男心疼女友，當場哭了起來，警直覺他拒檢必有原因，清查身分果真發現，他在上個月10日被橋頭地檢署發佈詐欺通緝；警指出，邱男因擔任詐騙集團車手，被判刑3年6月，但他遲未入監服刑才被通緝，這回傷了女友，自己也落網，警將他銬回警所，移送橋檢歸案。

(中時)