大甲溪濁度漸降 台中自來水壓緩升
豪大雨造成豐原給水廠水源濁度上升，自來水公司針對大台中用戶一度減壓供水因應，經調度食水嵙溪水降低濁度，加上鯉魚給水廠全載出水，今(5日)上午水壓已逐漸回穩。第四處管理處長蕭淑貞表示，太平、大里等管末、高地區共設置30個臨時供水站，但由於減壓供水對民眾的影響不大，到供水站取水的民眾並不多。
蕭淑貞說，大甲溪原水濁度今天上午10點已降到2800度，由於雨量豐沛，經混合濁度約300度的食水嵙溪水備援，使得濁度降到1500度，目前豐原給水廠出水量為62萬噸，加上鯉魚潭全載出水88萬噸，出水量合計達150噸，足夠大台中用量，還可支援彰化8萬噸、苗栗5萬噸；不過，豐原給水廠廠長廖宜德表示，一般豐原給水廠原水濁度年平均值約2、30度，濁度要恢德正常，還需一段時間。
雖然雨勢趨緩，但大甲溪水量依舊豐沛，大甲溪發電廠表示，沿線的德基、青山、谷關、天輪及馬鞍壩幾乎都接近滿水位，目前德基、青山、谷關皆滿載發電及洩洪，天輪及馬鞍則因溪水濁度太高無法發電，僅能洩洪排空。
位於大甲溪中游的石岡壩已連續洩洪超過72小時，管理中心主任陳贊文表示，受到上游5座發電廠水壩洩洪影響，石岡壩今天上午進水口水量達每秒600立方公尺，超過每秒500立方公尺，所以石岡壩也持續洩洪，以調節水量，預計下午應會逐漸恢復正常。
(中時)
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