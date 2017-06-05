外遇拍性愛影片成通姦鐵證 女子遭判刑4月

「女人何苦為難女人！」24歲王姓女子，在網路上結識張姓有婦之夫，2人情投意合時，拍下性愛影片，分手時，張男卻拿給妻子當作呈堂證供，控告小三通姦，經士林地院審結，判決小三有期徒刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

2013年10月，王女在網路上認識張姓男子，隔年5月兩人在張男位在內湖住家發生性行為，半個月後，張妻在先生轎車上發現女性的衣服、高跟鞋和雨傘，質問先生是不是有小三，但先生始終否認，不願意承認自己婚外情。

夫妻兩人感情生變，但原配始終抓不到證據，分居半年後，小三另結新歡，提出分手的要求，張男心情大受影響，想要用自殺挽回感情。

但張妻不願意成全兩人感情，趁著小三打電話給張時，代接電話，並以擴音讓先生聽到小三說「張ＯＯ死了沒」，隔天，張男自知無法挽回，主動將兩人5月時拍下的性愛影片交給妻子，讓妻子控告小三通姦。

妻子拿到「鐵證」後，看到影片內有臉、以及性行為過程，趕在半年時效內，立刻提告通姦罪，開庭時，張男又自爆，遭妻子發現車上高跟鞋後，10月份與小三在住處發生關係，原配當庭在加告一條。

法官認為，王女與張2次通姦，間隔半年以上，應該一罪一罰，小三表明不願道歉，並未與原配和解，不具有悔意，且原配一直主張小孩受到極大的傷害，張妻業已與先生在今年3月離婚，嚴重破壞原配家庭生活以及對婚姻的信賴，判決王女各處有期徒刑3月，應執行4月，得易科罰金。

(中時)