AirAsia 再次獲2017世界旅遊獎「亞洲最佳低成本航空公司」

AirAsia再次獲亞洲最佳低成本航空獎，左三為其北亞總裁陳凱霖。(圖/業者提供)

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(5)宣布連續第五年再次獲得2017 World Travel Awards世界旅遊獎(亞洲與澳洲地區)「亞洲最佳低成本航空公司，以及第二年獲得「亞洲最佳低成本航空客艙服務獎。

「世界旅遊獎」（World Travel Awards）是全球旅遊業界最具聲望的獎勵，每年經由旅遊專業人士以及高端旅遊消費者參與投票，決定年度最優秀的得獎者，AirAsia 非常榮幸宣布今年第五次擊敗領先印度航空快運、飛螢航空、GoAir、JetKonnect、捷星航空、祥鵬航空、皇雀航空、SpiceJet及西部航空獲得「亞洲最佳低成本航空公司」獎。頒獎典禮昨日在中國上海的凱賓斯基大酒店舉行。

AirAsia 集團首席執行長東尼‧費南德斯(Tony Fernandes)表示，這個獎項對我們來說是一個特別的勝利，也等同於對我們努力的認證。今年，我們希望能夠加強我們的報到(Check-in)系統，希望能夠簡化流程讓乘客更加容易進行報到。而ROKKI是為了我們更好的乘坐體驗而誕生；機上餐飲品牌Santan更是不斷地進步當中。我們很高興可以將我們的獨特的產品帶往亞洲地區各國。我也想要感謝我們非常了不起的空服員，能再次獲得空服員獎都是他們的功勞，他們真得是太棒了，獨特、熱情而且真誠！

AirAsia北亞總裁陳凱霖表示，我們真的很榮幸再次獲得這兩個榮譽。16年來，我們不斷聽取乘客的意見，並改進我們對低成本旅行的願景，我們一直致力於成為亞洲最佳服務的保證，感謝所有投票給AirAsia的乘客，讓我們可以連續五年獲得「亞洲最佳低成本航空公司」獎，以及拿到第二個「亞洲最佳低成本航空客艙服務」獎，若沒有乘客們熱情的支持，這一切是不可能做到的。

(工商)