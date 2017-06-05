AirAsia 再次獲2017世界旅遊獎「亞洲最佳低成本航空公司」
亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(5)宣布連續第五年再次獲得2017 World Travel Awards世界旅遊獎(亞洲與澳洲地區)「亞洲最佳低成本航空公司，以及第二年獲得「亞洲最佳低成本航空客艙服務獎。
「世界旅遊獎」（World Travel Awards）是全球旅遊業界最具聲望的獎勵，每年經由旅遊專業人士以及高端旅遊消費者參與投票，決定年度最優秀的得獎者，AirAsia 非常榮幸宣布今年第五次擊敗領先印度航空快運、飛螢航空、GoAir、JetKonnect、捷星航空、祥鵬航空、皇雀航空、SpiceJet及西部航空獲得「亞洲最佳低成本航空公司」獎。頒獎典禮昨日在中國上海的凱賓斯基大酒店舉行。
AirAsia 集團首席執行長東尼‧費南德斯(Tony Fernandes)表示，這個獎項對我們來說是一個特別的勝利，也等同於對我們努力的認證。今年，我們希望能夠加強我們的報到(Check-in)系統，希望能夠簡化流程讓乘客更加容易進行報到。而ROKKI是為了我們更好的乘坐體驗而誕生；機上餐飲品牌Santan更是不斷地進步當中。我們很高興可以將我們的獨特的產品帶往亞洲地區各國。我也想要感謝我們非常了不起的空服員，能再次獲得空服員獎都是他們的功勞，他們真得是太棒了，獨特、熱情而且真誠！
AirAsia北亞總裁陳凱霖表示，我們真的很榮幸再次獲得這兩個榮譽。16年來，我們不斷聽取乘客的意見，並改進我們對低成本旅行的願景，我們一直致力於成為亞洲最佳服務的保證，感謝所有投票給AirAsia的乘客，讓我們可以連續五年獲得「亞洲最佳低成本航空公司」獎，以及拿到第二個「亞洲最佳低成本航空客艙服務」獎，若沒有乘客們熱情的支持，這一切是不可能做到的。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。