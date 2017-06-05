離彰化市最近的高鐵站不是彰化!市長：該正名嗎？

位於田中的高鐵彰化站。（中時資料照／吳敏菁攝）

你知道離彰化市最近的高鐵站是哪個嗎？如果你以為是彰化站，那可就大錯特錯囉！其實此問題的答案，應該是台中站，這也導致有許多想到彰化市的乘客搭錯站，彰化市長邱建富因此指出，高鐵公司是否應將該站正名。

「市長，我錯了，坐到彰化反而遠！司機說比烏日過去，還要遠一倍，我真笨！」邱建富昨（4）日於臉書提到，上述為自己和西雅圖中華商會會長黃絹珠的對話，而據他了解，光5月份就發生10次以上乘客要到彰化市結果搭錯站的情形，因此邱認為，將高鐵彰化站改為田中站會不會比較好？

對此，有不少網友表示贊同，因為只有當地人能夠分得清楚，但外地民眾都會被誤導；還有人分析，高鐵台中站位於烏日，但台中人卻沒要求更名，是因為乘客搭到烏日後，只要轉搭火車即可到達台中，所以彰化的問題在於，田中並沒有雙鐵共構，會造成搭車者不便。

(中時電子報)