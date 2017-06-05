解決缺水! 白冷圳灌溉節餘水將引至大坑

市議員曾朝榮（中）為民請命！爭取利用白冷圳節水透過管線幫助大坑改善缺水問題！（陳世宗攝）

台中市新社地區九渠溝每逢豪雨易有水患，大坑地區卻缺水！市議員曾朝榮5日為民請命，爭取水資源有效運用嘉惠大坑近千公頃農地灌溉！水利局長周廷彰說，該局規畫九渠溝滯洪池工程減輕下游淹水面積，將白冷圳灌溉節餘水引至大坑地區灌溉，解決缺水問題，預計今年10月開工。

台中市議會5日進行市政總質詢，市議員曾朝榮、蔡成圭均關心新社與大坑的用水問題改善方式。曾朝榮指出，當地居民的共識是大坑地區能夠使用新社區剩餘的水資源，避免造成浪費；但前提是新社的水夠用，如果出現新社的水不敷使用，供應大坑的水將暫緩。

曾朝榮為民請命說，921地震後造成大坑地區水位下降，造成果農抽不到地下水灌溉，嚴重影響近千公頃的農作物存活；但新社地區白冷圳卻有多餘的水源，排放到雙翠樂園十分可惜，如果可透過固床工、攔河堰引導到大坑地區，讓水源有效運用並嘉惠大坑地區農民。

水利局長周廷彰表示，市府規劃於九渠溝中游香菇之家附近，農委會種苗改良繁殖場土地辦理「新社區九渠溝滯洪池工程」，一併解決新社九渠溝淹水和北屯大坑缺水問題，面積達3.2公頃的滯洪池將可解決淹水問題，目前正推動細部設計審查中。

周廷彰強調，這項計畫獲得行政院農委會支持，已獲初步審查通過，待中央核定經費補助後，預計今年8月辦理工程採購，10月初即可動工，屆時完工後將可解決新社淹水及大坑缺水狀況。並與當地里長協調取得共識，新社的水優先給新社居民使用，多出來的水才透過管線幫助大坑改善缺水問題。

(中時)