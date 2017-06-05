解決缺水! 白冷圳灌溉節餘水將引至大坑
台中市新社地區九渠溝每逢豪雨易有水患，大坑地區卻缺水！市議員曾朝榮5日為民請命，爭取水資源有效運用嘉惠大坑近千公頃農地灌溉！水利局長周廷彰說，該局規畫九渠溝滯洪池工程減輕下游淹水面積，將白冷圳灌溉節餘水引至大坑地區灌溉，解決缺水問題，預計今年10月開工。
台中市議會5日進行市政總質詢，市議員曾朝榮、蔡成圭均關心新社與大坑的用水問題改善方式。曾朝榮指出，當地居民的共識是大坑地區能夠使用新社區剩餘的水資源，避免造成浪費；但前提是新社的水夠用，如果出現新社的水不敷使用，供應大坑的水將暫緩。
曾朝榮為民請命說，921地震後造成大坑地區水位下降，造成果農抽不到地下水灌溉，嚴重影響近千公頃的農作物存活；但新社地區白冷圳卻有多餘的水源，排放到雙翠樂園十分可惜，如果可透過固床工、攔河堰引導到大坑地區，讓水源有效運用並嘉惠大坑地區農民。
水利局長周廷彰表示，市府規劃於九渠溝中游香菇之家附近，農委會種苗改良繁殖場土地辦理「新社區九渠溝滯洪池工程」，一併解決新社九渠溝淹水和北屯大坑缺水問題，面積達3.2公頃的滯洪池將可解決淹水問題，目前正推動細部設計審查中。
周廷彰強調，這項計畫獲得行政院農委會支持，已獲初步審查通過，待中央核定經費補助後，預計今年8月辦理工程採購，10月初即可動工，屆時完工後將可解決新社淹水及大坑缺水狀況。並與當地里長協調取得共識，新社的水優先給新社居民使用，多出來的水才透過管線幫助大坑改善缺水問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。