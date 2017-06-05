小英勘災太慢？柯P：我不是在上call in節目 不評論

總統蔡英文（前中）4日到雲林勘查淹水災情，期間不時彎腰低下身來仔細查看。(中央社)

豪雨侵襲全台，各地災情不斷，總統蔡英文被外界批評勘災太慢，只會「臉書治國」。台北市長柯文哲今赴市議會備詢，議員王欣儀詢及，蔡總統這種神隱舉動恰當嗎？柯神回「我不是在上call in節目，不用評論別人。」王欣儀追問，假設你是總統會這樣嗎？柯連忙搖頭說，「你不要害我，不要挑撥離間。」

王欣儀今在議會指出，上周台北發生豪大雨，柯文哲3日晚間卻受邀木柵茶筍節，參加活動吃吃喝喝，不關心災情。柯文哲澄清，內湖淹水是2日發生，他3日晚間出發前有跟EOC確認，當時沒有傳出新災情，一切都有照SOP走。

話鋒一轉，王欣儀提到，2日災情最嚴重，蔡總統到台中參加行程，卻未去勘災，隔日僅在臉書PO文，直到4日才出門勘災，相較過去他作為在野黨，批評前任總統不花心力勘災，這種前後不一的作為恰當嗎？

柯文哲笑說，自己不是在上call in節目，不用評論別人，勘災有很多方式，在EOC坐鎮也可以，這實在過猶不及，政治人物去也不是、不去也不是，若他是會默默地去，不要通知媒體，把事情做完就走，不要造成居民困擾。

王欣儀質疑，蔡英文這種神隱總統的作為妥當嗎？柯無奈說，「不要問我，拜託！」王又問，假設你是總統的話，你要先做好準備啊。柯立刻撇清說，「不要害我，不要挑撥離間」，最後在連番追問之下，柯無奈表示，我又不是行政院，不要一直問我。

(中時)