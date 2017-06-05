NBA》記者無腦發問 詹姆斯又發火了

騎士詹姆斯連輸兩戰，沒心情受訪。(美聯社)

總冠軍賽連敗兩陣的騎士陷入困境，「小皇帝」詹姆斯也顯得比當初敗給塞爾提克時更加懊惱。輸球已經夠煩了，如果某個不長眼的記者此時又丟出了很瞎的問題，就不能怪詹姆斯不客氣了。

由於第3戰將回到騎士主場，在歷經了一堆令人不快的問題之後，有位記者向詹姆斯發問：「請問你覺得力保主場的時刻到了嗎？」

詹姆斯看著他說：「你是個聰明的人嗎？」記者：「算是吧。」

詹姆斯：「如果我們不保衛主場，然後會怎樣？」記者：「這是我的問題。」

詹姆斯：「我是在問你，我們不保衛主場會怎樣？」記者：「你們會被橫掃。」

詹姆斯：「這就是了，你自己解開了自己的問題。」

連兩場大敗的詹姆斯憋了一肚子火，記者正撞在了這槍口上。詹姆斯是個擅長對付媒體的人，他也記得住記者的名字，之前那位疑似專挑騎士輸球時問話的記者還被詹姆斯給點名，這位很「聰明」的記者日後可能也要多注意了。

(中時電子報)