白龍王拒見這些明星 原因曝光

白龍王不見劉嘉玲原因是認為她身上有股頑強磁場。(圖／翻攝自劉嘉玲微博)

演藝圈不少明星信奉泰國白龍王，梁朝偉、舒淇、劉德華都是信徒，據悉，白龍王很疼愛梁朝偉，甚至收他當兒子，不過卻從不見劉嘉玲，讓她也很無奈說「不過也沒辦法。」

梁朝偉當年帶著劉嘉玲一起見白龍王，但他表明「我只見那個男子」，拒絕見劉嘉玲，原來是因為他感受到她身上有股頑強磁場，認為個性倔強的她，就算給指點對方也不會聽，所以乾脆不要見，直到他去世，劉嘉玲也沒見到他一面。

另外，他沒見的還有張國榮，據悉，在約好時間的前1小時，他突然拒見並說：「不必見了，我幫不了他。」外界就盛傳他早知張國榮劫數難逃，所以才不見他。

(中時電子報)