利菁這張公婆照 令網友看了超羨慕

利菁甜曬公婆下廚照，稱嫁給老公幸運又幸福。(取自利菁臉書)

麻辣天后利菁事業家庭兩得意。(本報系資料照)

利菁和小14歲帥老公許育仁感情甜蜜蜜，上個月才在臉書PO出貼臉照，恩愛慶祝結婚15周年水晶婚，今日又PO出一張公婆溫馨下廚照，分享人妻幸福時刻，與公婆好感情令人稱羨。

利菁今日在臉書PO出公婆與老公溫馨下廚照，有感而發寫下：「我不但幸運也很幸福，幸運的是我嫁給許家，幸福是因為在他們身邊油然而生的感覺！兩老興趣種菜，然後帶來家中做飯，享受和樂融融的晚餐，老公陪媽媽喝點小酒，我陪公公喝沙士!」

利菁還笑稱在做飯過程中，自己只負責拍照，只因為不想打擾老公他們的幸福時刻，一家人合樂畫面令網友看了既羨慕又感動。

(中時電子報)