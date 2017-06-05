救不了巴黎協議、厭倦白宮內鬥 伊凡卡夫妻考慮歸隱

伊凡卡和夫婿庫許納。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上周宣布退出《巴黎協議》震驚全球，這個決議的歧異之大，連他決策圈中的溫和派大為失望中，其中就包含第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)及他的女婿庫許納(Jared Kushner)，盡管他們力挽狂瀾仍在和激進派的鬥爭中大敗，近日就傳出庫許納厭倦了和激進派的鬥爭，似乎萌生退意，想和嬌妻一起退出白宮執政團隊。

據《紐約時報》報導，伊凡卡夫妻身邊的朋友表示，儘管目前庫許納仍打算繼續待在白宮顧問的位子上，但他對於執政團隊內部的鬥爭越來越沮喪，並且已經與伊凡卡開始為離開白宮鋪路，他們在選後搬到華府時，其實並沒有對留在華府做出長期的承諾，夫妻倆每六個月會重新檢視是否要繼續留在華府，當父親川普的得力助手，而最近的的考量似乎會被近來他們在白宮的力不從心影響。

白宮首席策士巴農。(圖/美聯社)

不僅是庫許納，身為總統助理的伊凡卡、國務卿提勒森也都反對美國推出《巴黎協議》，他們也都在川普於白宮玫瑰園宣布退出《巴黎協議》時缺席，儘管白宮解釋伊凡卡是去陪小孩了，但外界仍分析這次《巴黎協議》的失敗，也是伊凡卡夫妻對川普影響力減低的表現，因為伊凡卡對這次《巴黎協議》十分盡心盡力，甚至還安排川普和環保主義者、前副總統高爾(Al Gore)見面，試圖想合力說服父親，但終究以失敗告終。

在川普的執政團隊中，以庫許納為首的溫和派與以白宮首席策士巴農(Steve Bannon)為首的激進派鬥爭不斷，4月初巴農喪失在國家安全會議的席次時，多讓外界認為庫許納在這場宮鬥中略勝一籌，然而這次退出《巴黎協議》的決定，似乎又讓局面扭轉了。

(中時電子報)