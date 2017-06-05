救不了巴黎協議、厭倦白宮內鬥 伊凡卡夫妻考慮歸隱
美國總統川普(Donald Trump)上周宣布退出《巴黎協議》震驚全球，這個決議的歧異之大，連他決策圈中的溫和派大為失望中，其中就包含第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)及他的女婿庫許納(Jared Kushner)，盡管他們力挽狂瀾仍在和激進派的鬥爭中大敗，近日就傳出庫許納厭倦了和激進派的鬥爭，似乎萌生退意，想和嬌妻一起退出白宮執政團隊。
據《紐約時報》報導，伊凡卡夫妻身邊的朋友表示，儘管目前庫許納仍打算繼續待在白宮顧問的位子上，但他對於執政團隊內部的鬥爭越來越沮喪，並且已經與伊凡卡開始為離開白宮鋪路，他們在選後搬到華府時，其實並沒有對留在華府做出長期的承諾，夫妻倆每六個月會重新檢視是否要繼續留在華府，當父親川普的得力助手，而最近的的考量似乎會被近來他們在白宮的力不從心影響。
不僅是庫許納，身為總統助理的伊凡卡、國務卿提勒森也都反對美國推出《巴黎協議》，他們也都在川普於白宮玫瑰園宣布退出《巴黎協議》時缺席，儘管白宮解釋伊凡卡是去陪小孩了，但外界仍分析這次《巴黎協議》的失敗，也是伊凡卡夫妻對川普影響力減低的表現，因為伊凡卡對這次《巴黎協議》十分盡心盡力，甚至還安排川普和環保主義者、前副總統高爾(Al Gore)見面，試圖想合力說服父親，但終究以失敗告終。
在川普的執政團隊中，以庫許納為首的溫和派與以白宮首席策士巴農(Steve Bannon)為首的激進派鬥爭不斷，4月初巴農喪失在國家安全會議的席次時，多讓外界認為庫許納在這場宮鬥中略勝一籌，然而這次退出《巴黎協議》的決定，似乎又讓局面扭轉了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。