「對小臉很執著…」 美國人無法理解韓國人的4項奇特行為
你對韓國人的印象是什麼？近來美國網路媒體《BuzzFeed》就拍攝一支有趣的短片，盤點美國人眼中無法理解韓國人的4項奇特行為，引起網友熱烈討論。
這4項奇特的行為包括，韓國女性對「小臉」的執著、認識新朋友時要知道對方年紀、慶祝一堆不需要的紀念日、追求美國落伍的流行、一定要知道對方血型等，讓美國人感到相當疑惑，形成有趣的文化衝擊。
1、韓國女性對「小臉」的執著
韓國女性認為小臉是美的象徵，若其向別的女性說，「妳的臉好小歐！」，這是一句稱讚的話，不過這顯然讓美國人難以理解。另外，韓國女性拍合照時也會特別在意自己臉部的比例，甚至會請對方「盡量」向前，來讓臉顯得小一些，但美國人覺得這根本不是在合照。
2、認識新朋友時要知道對方年紀
由於韓國是很重視輩份關係的國家，若面對年紀較自己年長的人，除了要講敬語外，會有許多禮儀要遵守。因此，對於初次認識的朋友，先弄清楚對方年紀，也才能決定之後的態度，避免失禮。不過，美國社會並沒有這樣的規矩，所以形成有趣的文化衝擊。
3、慶祝一堆不需要的紀念日
有去過韓國的民眾就知道，韓國情侶超愛放閃，許多很小的事情都會放大來做，像是他們非常喜歡慶祝「紀念日」，包括交往22天、50天、100天、200天都可以拿來慶祝一下，這種韓式的生活小情趣，對美國人來說，完全不能理解。
4、一定要知道對方血型
韓國人認識新朋友時一定要知道對方血型，因為他們覺得血型就等於一個人的個性，怎麼能不了解；不過有趣的是，片中的美國人卻反問韓國人，難道個性只有分4種，讓對方默默說道，好像真的不是如此。
(中時電子報)
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