家庭代工毒咖啡 標榜「自家製純手工」
31歲李姓女子疑受上游毒販委託，在新北市永和區租下套房充當個人工作室，專門分裝毒咖啡包，為掩人耳目，李女特別準備精緻小提袋，外觀還貼上「自家製 純手工」貼紙，交易時將毒咖啡包裝在小提袋內，企圖躲避警方查緝。
板橋警分局偵查隊經長期監控，昨（4日）晚持搜索票前往李女住處搜索，起獲大量含安非他命奶精粉末、一粒眠、MDMA、K他命等毒品，同時查扣分裝袋、磅秤、小提袋、貼紙等證物。
李女否認分裝毒咖啡，辯稱含安非他命的奶精粉末購自大賣場，為方便保存才分裝成數小包，但事後又改口是綽號「皮皮」的友人寄放，其他毒品和包裝亦是「皮皮」所有，只是有時會將一粒眠、搖頭丸當安眠藥及肌肉鬆弛劑服用。
偵訊後，警方依毒品危害防制條例將李女移送偵辦。
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(中時)
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