男童遭虐死 母：教訓一下 不曉得這麼嚴重

新莊區8歲李姓男童4日下午疑遭生母與同居人持曬衣桿、安全帽和手機架虐打，下午5時20分許突失去呼吸心跳倒地，送醫後仍宣告不治。檢警與法醫今天到衛福部台北醫院相驗釐清男童死因並重回現場模擬案發過程，而疑長期遭不當管教的男童四肢多處瘀青、全身多處新舊傷痕，臉上更有大片燙傷痕跡，警方不排除依殺人罪將兩人移送法辦。

警方調查，26歲李姓女子和26歲李姓男子在新莊區某公寓租屋同居，喪命男童為李女和前男友所生，李女和同居人育有不到1歲男嬰。李女、李男昨天下午持金屬曬衣桿、安全帽將男童打得遍體鱗傷，還對男童潑熱水，男童最後被懲罰打掃客廳，下午5時20分許突然倒地不起，李女趕緊叫救護車，但男童仍回天乏術。

檢警訊問過程中，兩人避重就輕「只是要教訓小孩子，不曉得會這麼嚴重」，甚至頻頻詢問「會不會怎麼樣？兩人可以關一起嗎？」檢警痛斥「做之前沒想過後果？」

(中時)