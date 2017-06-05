觀點》曾雅妮LPGA生涯可能留下的遺憾與未來重任！

曾雅妮陷入5年多冠軍荒，難進入LPGA名人堂。(資料照 陳怡誠攝)

國內外女子高球近兩個月有2起的大新聞，國內，高球生涯7度贏得日巡「賞金后」的台灣高球天后「涂阿玉」，入選日本高球名人堂，成為台灣女子運動選手第1人；國外，前世界「球后」日本女將宮里藍，日前毫無預警突宣布年底引退，引起不小震撼。

這兩則新聞，不免讓人連想到台灣第1位登上正式運動項目世界第1的曾雅妮。

先說名人堂，曾雅妮2012年三月在起亞菁英賽贏得LPGA第15冠時，LPGA名人堂的積分就已經達到23分，當時大家樂觀認為，她隨時可以達到進入名人堂的27分門檻，只要LPGA資歷滿10年，就是名人堂成員。

LPGA名人堂的候選條件是，必須贏過「5大賽」1場冠軍、拿過年度最佳球員或年度最低桿獎。

曾雅妮打完今年球季LPGA資歷剛好滿10年，本來可以成為第1位進入LPGA名人堂的台灣選手，然而，5年前她盼的只是再等5年，如今10年到了，卻因5年多來賺不到任何1分，致使要補足差27分門檻的那4分，比登天還難，以其近年大不如昔狀況，恐是她LPGA引退後的最大遺憾。

再說宮里藍引退，年僅31歲的她，其實只要她願意再拚，再打個幾年絕不是問題，可是，歷經幾年努力依然欲振乏力，終向現實屈服，以已無競爭力為由，毅然決然宣布今年底引退。

曾雅妮與宮里藍的際遇相同，一樣從世界頂峰跌落，也曾努力尋求重返榮耀，可是付出卻得不到相對的回饋，今年季初還得有幾場邀請賽必須以「外卡」參賽，情何以堪。有人猜測，如果曾雅妮再沒起色，可能會跟宮里藍一樣「看破」，突然宣布結束LPGA生涯。

曾雅妮本季前10場出賽，平均桿73.13，暫居第136；去年平均73.224桿，排名第131，累計連續129場未奪冠，連續32場未獲得前10，這些數據還看不出有復活與奪冠訊號，「曾雅妮時代」很難回的來！

LPGA本季至今落幕的Shoprite菁英賽為止，打了13場，韓國(裔)女將拿了7場冠軍，奪冠率超過5成，「韓流」繼續稱霸LPGA。台灣娘子軍仍在力爭上游，爭取盧曉晴2013年十一月在日本舉行的美津濃菁英賽以來第1勝，競爭力顯然不足。

想說的是，如果哪天曾雅妮決定淡出LPGA舞台，不妨像前旅日女將曾秀鳳一樣，回來台灣把經驗技術傳承給下一代，培養更多全盛時期的曾雅妮，相信以她在LPGA的經歷與所學，不難為台灣女子高球創造另一新高峰。希望這位日後曾雅妮引退後的人生目標。

(中時電子報)