「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車在日本發車

「Meet Colors!台灣號」的薰衣草紫塗裝，可看到日月潭靜謐幽然的景緻。（交通部觀光局提供）

列車內部有不少日人旅台亮點，包含小籠包跟平溪天燈。（交通部觀光局提供）

交通部觀光局今年全力推動「Meet Colors!台灣」的新魅力宣傳計畫，以「發現繽紛臺灣」為概念，配合山陽電鐵成立110週年，策劃推出首輛取名為「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車，今日在日本關西的姬路車站首度發車。

此班列車行駛於大阪與姬路之間，途經神戶、三宮、甲子園至阪神梅田站等人潮聚集大站，每日10班，約可吸引80萬人次看到彩繪列車。

彩繪列車上內外滿滿的台灣味，將台灣的美食、購物、樂活與浪漫塗裝彩繪於列車外觀及車廂內門板上。讓所有乘客一搭上宛如自身台灣，近距離感受繽紛臺灣的旅遊風貌。

由於「Meet Colors!台灣號」運行的區域恰好是國人遊日熱門去處，下次來到關西，不妨多加留意，或許可在異鄉搭上這班台灣味十足的可愛列車。

(中時)