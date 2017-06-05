「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車在日本發車
交通部觀光局今年全力推動「Meet Colors!台灣」的新魅力宣傳計畫，以「發現繽紛臺灣」為概念，配合山陽電鐵成立110週年，策劃推出首輛取名為「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車，今日在日本關西的姬路車站首度發車。
此班列車行駛於大阪與姬路之間，途經神戶、三宮、甲子園至阪神梅田站等人潮聚集大站，每日10班，約可吸引80萬人次看到彩繪列車。
彩繪列車上內外滿滿的台灣味，將台灣的美食、購物、樂活與浪漫塗裝彩繪於列車外觀及車廂內門板上。讓所有乘客一搭上宛如自身台灣，近距離感受繽紛臺灣的旅遊風貌。
由於「Meet Colors!台灣號」運行的區域恰好是國人遊日熱門去處，下次來到關西，不妨多加留意，或許可在異鄉搭上這班台灣味十足的可愛列車。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。