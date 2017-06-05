孫儷和劉詩詩掉水裡要救誰？ 鄧超輕鬆妙答

被問孫儷和劉詩詩掉水裡要救誰？鄧超輕鬆妙回。（圖／達志影像）

大陸男星鄧超每回亮相宛如人來瘋，無厘頭、超狂搞怪風格，總逗全場哈哈大笑，他每回現身都成為全場焦點，讓同場女星儘管打扮再美、尺度再大，都贏不過鄧超，鄧超甚至還被封為「女星都不想同台」的男星，就連鄧超被問到老婆孫儷和劉詩詩掉水裡要救誰的問題，也都能輕鬆回答。

鄧超、劉詩詩、阮經天以及林嘉欣日前出席新片《心理罪之城市之光》記者會，該片日前找來鑑定專家李昌鈺和鄧超一起找碴，這回則是搬來測謊設備，鄧超被問到「娘娘」孫儷與劉詩詩同時掉到水裡，要先救哪個？鄧超淡定說：「以我的泳技，救兩個完全沒問題啊！」他還逗趣說：「我救了詩詩，那四爺（指吳奇隆）幹嘛呢？」

鄧超被逼問外，他還對劉詩詩問個不停，鄧超當場對劉詩詩說：「打算什麼時候要孩子？」嚇得劉詩詩當下停頓數秒，才開口說：「我不告訴你」，而劉詩詩近期剪掉長髮，改頂俏麗短髮新造型，鄧超也問她：「是不是覺得自己是最美的女人？」劉詩詩則妙回：「我是男人」，兩人對話逗樂全場。

(中時電子報)