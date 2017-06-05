「家鄉比台某些地方進步」 東南亞外配不嫁台灣郎

台灣經濟疲弱、韓流興起，東南亞外配嫁台意願大減。(圖/shutterstock提供，圖中人物與本新聞無關)

台灣對東南亞跨國婚姻對數逐年下降，新住民團體及資深外交官指出，外籍配偶嫁台意願大減，主要可分為兩大因素，一是台灣經濟疲弱，國家吸引力下滑，外配家鄉還比台灣某些地方先進；二是在「韓流」席捲全球情況下，外籍配偶比起台灣郎，更迷「歐巴」。

針對近年外籍配偶來台人數大減，長期關懷新住民賽珍珠基金會副執行長林蒔萱向《聯合報》透露，東南亞女生嫁海外，無非是想提升生活品質，但台灣經濟發展蕭條，怎會想嫁來這？加上近年科技發達，資訊流通快速，外籍配偶在台灣處境，都能清楚傳達給家鄉，多少會影響來台意願，曾有新住民說「回家鄉後，發現家鄉發展比台灣某些地方進步」。

一名資深外交官表示，越南籍來台人數下滑，也跟「韓流」密切相關，越南女生現在超瘋韓國，國家熱門度依序為歐美、韓國日本，台灣則位列第三。另有婚媒業者透露，現在赴越找外配人選，意願普遍低落，但選擇去韓國的不少。

(中時電子報)