懷胎七個月卸貨倒數 張宇質疑能否當「好媽媽」
前主播張宇在2月登記結婚，目前已懷有7個月身孕，在卸貨邁入倒數之際，她突然在臉書自曝心情寫照，認為從不確定自己能否勝任一個「好媽媽」?甚至認為曾對「一輩子的羈絆」這名詞感到陌生。
張宇先是對於「好媽媽」該具備何種條件感到疑惑?接著表示懷孕前無法「體會」何謂照顧小孩，更質疑自己無法勝任該角色，直到懷胎五個月時，孩子在肚裡會「拳打腳踢」時，才讓她意識到人生將徹頭徹尾改變，也了解沒有人「天生」就懂如何當個好母親，對她而言身為一個孕婦，就是「每天都在焦慮中做好準備，在狂喜中戰勝憂傷，在頹廢中看見希望」，也不斷勉勵自己「面對自己懦弱的部分」。。
她坦承懷孕後看事情視角加寬容，也了解到母親的犧牲都很偉大，但不是那種灑狗血你死我活的愛，對於未來她也幻想兒子能夠懂事體貼，若是未來有任何不夠完美之處，也期盼兒子能多加寬容，對此粉絲則紛紛留言打氣，「生了就會了當媽了這是天性」、「妳會是個稱職的好媽媽」。
(中時電子報)
關鍵字：張宇
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