趁雨打劫！賊偷摘青木瓜遭彰化溪湖警逮正著

洪姓男子涉嫌利用豪大雨期間偷採摘農民辛苦栽種的木瓜被逮。(鐘武達翻攝)

洪姓男子車上載著尚未成熟的青木瓜露餡。(鐘武達翻攝)

趁雨打劫！51歲洪姓男子涉嫌趁著豪大雨轟炸之際，潛入彰化縣埔鹽鄉多處果園偷摘青木瓜意圖變賣，結果不巧被溪湖警分局埔東派出所員警眼尖查獲，當場起出的3大簍青木瓜經指認其中有10顆是陳姓農民栽種，全案依《竊盜罪》嫌送辦。

溪湖警分局指出，埔東派出所員警是於前天下午3點多冒雨執行巡邏勤務，在埔鹽鄉中正路糯米坊前發現洪嫌駕駛的小貨車車斗載有3大簍青木瓜，由於木瓜尚未成熟顯然不是採收時機 ，員警起疑決定攔檢盤查。

洪男看到警察心虛，吞吞吐吐交代不出為何車上載有青木瓜，後來掰不出理由才供稱，他是當天下午2點左右在埔鹽鄉埔港路的1處木瓜園偷摘得。陳姓園主接獲通知到場確認有10顆木瓜被偷了。

警方說，洪男利用豪大雨期間破壞農田圍籬後侵入農田，以自備鐮刀割取樹上木瓜，目前除了陳姓農民指認的10顆，另外還有約60公斤木瓜無法確認失主，警方將儘速清查其他被害人，也呼籲其他受害人出面指認。溪湖分局埔東派出所連絡電話04-8653784。

(中時)