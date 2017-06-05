T.O.P吸食大麻4次 遭不拘留起訴

T.O.P今日遭警方起訴。(達志影像)

韓國天團BIGBANG成員T.O.P上週驚爆在去年10月與女練習生3度呼麻，遭到警方調查，昨日他更寫下親筆信，向粉絲道歉，表示對自己相當慚愧，再也不會犯下這種錯誤。不過剛剛首爾中央地方檢察廳就表示，將依違反毒品類管理相關法律對T.O.P進行不拘留起訴，還指T.O.P共吸食4次大麻。

首爾中央地方檢察廳今日下午表示，將對T.O.P進行不拘留起訴，也就是說，T.O.P在法院判決前人身自由不受限制。同時檢方也透露T.O.P去年10月在私宅中與20多歲女性A某吸食大麻煙2次、液體大麻2次共4次。不過他僅承認2度吸食大麻煙，否認吸食液體大麻。

對於T.OP被起訴一事，網友不約而同把重點放在4度呼麻，「被查出來的都有四次，真的對不起你的四個弟弟，還有粉絲」、「心情很複雜，為什麼要放縱自己，一次放縱，毀自己毀團隊」。

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(中時電子報)