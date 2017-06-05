雲林議員李明哲：現在菜價像一例一休 誰都沒好處

這次暴雨造成雲林縣葉菜泡水嚴重，農民搶收還能賣的部份。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲（右）表示菜還沒採收就漲價，農民都還沒受益到，就像一例一休對誰都沒好處。（周麗蘭攝）

暴雨過後雲林葉菜受災嚴重，菜價也水漲船高，農委會主委林聰賢昨(4日)到雲林勘災，有農民抨擊是作秀，認為政府關注民生物價遠高於農業損失。對此，雲林縣議員李明哲、林建鴻今天(5日)上午質詢，直指中央政府才是菜蟲。

李明哲指出，官員到農業生產地勘災的「風災戲碼」，接下來劇情農民很熟悉了：「抓菜蟲、菜價跌、政府平抑物價成功」，但這根本是「狗屁」，水災後一個月復耕三次，菜價就降了，農民已經看穿官員勘紮戲法，因而這次無感，甚至痛恨。

李明哲表示，水災都還沒來，菜價就漲了，農民還未受益，菜價已經漲了，就像一例一休，誰都沒好處。

農業處長張世忠表示，從新聞報導看起來，農委會認為高麗菜可能有人為哄抬，已釋出二千公斤蔬菜平穩物價。

縣議員林建鴻說，菜蟲就是中央還打壓農民；李明哲痛批，賺取差價的是政府可恥。

農業處長張世忠則表示，這是另一種見解。他說，半年來菜價那麼差，怎麼不見政府不出來穩定，菜價低就說農民搶種，菜價高就說抓菜蟲，農委會甚麼心態，要怎麼讓農民心服口服。

縣長李進勇答詢指出，市場變動因素很多，預期漲價心理使得消費者搶購，導致價格高漲。他說，農民的菜還沒出，但菜價已經高，政府為了平穩物價釋出庫存，但如果產地菜出來，干預就應該退場。

李明哲說，賺取差價的是政府，政府可恥、農委會可悲、農糧署卑劣。農民還要忍受嗎？政府正躲在農民背後獲取利益。

(中時)