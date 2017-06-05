雲林議員李明哲：現在菜價像一例一休 誰都沒好處
暴雨過後雲林葉菜受災嚴重，菜價也水漲船高，農委會主委林聰賢昨(4日)到雲林勘災，有農民抨擊是作秀，認為政府關注民生物價遠高於農業損失。對此，雲林縣議員李明哲、林建鴻今天(5日)上午質詢，直指中央政府才是菜蟲。
李明哲指出，官員到農業生產地勘災的「風災戲碼」，接下來劇情農民很熟悉了：「抓菜蟲、菜價跌、政府平抑物價成功」，但這根本是「狗屁」，水災後一個月復耕三次，菜價就降了，農民已經看穿官員勘紮戲法，因而這次無感，甚至痛恨。
李明哲表示，水災都還沒來，菜價就漲了，農民還未受益，菜價已經漲了，就像一例一休，誰都沒好處。
農業處長張世忠表示，從新聞報導看起來，農委會認為高麗菜可能有人為哄抬，已釋出二千公斤蔬菜平穩物價。
縣議員林建鴻說，菜蟲就是中央還打壓農民；李明哲痛批，賺取差價的是政府可恥。
農業處長張世忠則表示，這是另一種見解。他說，半年來菜價那麼差，怎麼不見政府不出來穩定，菜價低就說農民搶種，菜價高就說抓菜蟲，農委會甚麼心態，要怎麼讓農民心服口服。
縣長李進勇答詢指出，市場變動因素很多，預期漲價心理使得消費者搶購，導致價格高漲。他說，農民的菜還沒出，但菜價已經高，政府為了平穩物價釋出庫存，但如果產地菜出來，干預就應該退場。
李明哲說，賺取差價的是政府，政府可恥、農委會可悲、農糧署卑劣。農民還要忍受嗎？政府正躲在農民背後獲取利益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。