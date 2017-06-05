我要打敗你！鍾小平劈斷柯P照片宣布選市長

北市議員鍾小平今天質疑，臺北市長柯文哲放縱美河市案，在議場上向柯宣誓參選市長、終結財團，甚至把柯文哲和日勝生董座林榮顯照片的木板劈斷，最後，鍾不滿柯對特赦陳水扁問題迴避不答，要求柯離開備詢臺回座位，議場上一片靜默，直到剩下15分鐘質詢時間過去才結束質詢。

鍾小平質詢柯文哲，過去曾接受訪問批前市長郝龍斌非常糊塗，美河市案把好幾百億圖利給廠商，但為何現在就能夠接受33億元的仲裁結果？送給柯文哲木劍，要求自殺、向郝道歉。

另外，鍾小平指出，交九臺北轉運站與日勝升簽約BOT，結果交通設施只有9％，違背BOT精神，他要求柯文哲提出民事告訴，但為何沒提出？害市府白白損失500億，白色力量變成官商勾結的汙濁力量，痛批柯放縱、勾結林榮顯。

柯文哲回應，仲裁是有法律效應，依法務局，尊重專業，因為按照法務局簽文，公開透明的政府，很少一個人決定，至於交九案，柯說要把資料全貼在鍾小平臉書上，要鍾好好詳讀，但遭鐘拒絕「我臉書為什麼要讓你貼？」接著鍾走向備詢臺，現場將印有柯文哲和林榮顯照片的木板劈斷，直呼「我要參選臺北市長，我要打敗你。」

話鋒一轉，鍾小平詢及，柯作為過去陳水扁醫療小組成員之一，支持或反對特赦阿扁？柯文哲表明，他要選第3個選項，「這個問題需要解決。」鍾不滿柯未正面回答，要求議事人員暫停質詢時間，柯老神在在說，「那我們就耗著吧」。

鍾小平動怒稱，這是他的質詢時間，若柯不回答，就請他離開。擔任主席的副議長陳錦祥緩頰說，市長針對市政問題，能回答的要盡量回答。柯表示，阿扁特赦是總統職權，不是市政議題，況且也不需在有限的選項裡回答，他不支持也不反對特赦，這問題需要通盤的解決方案。

不料，鍾小平仍對答覆不滿，要求柯文哲下臺，當時場上質詢時間還剩下15分54秒，主席裁示柯回座位，質詢時間照走，鍾也回到座位上，現場一片靜默，官員尷尬面面相覷，等待時間走完才結束質詢。

(中時)