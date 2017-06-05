NBA》詹皇與柯瑞同場大三元 總決賽史上頭一遭

勇士柯瑞與騎士詹姆斯同場大三元，是NBA總決賽史上第一次，季後賽第二次。(美聯社資料照)

勇士與騎士的總冠軍系列賽第二部曲，金州大軍以傲人的戰鬥力大勝衛冕軍，拿下2比0領先優勢，此役史提芬柯瑞和詹姆斯分別繳出大三元成績單，創下NBA史上總決賽第一次兩隊各有球員大三元的紀錄，然而這個紀錄之夜榮耀卻是屬於勇士與柯瑞的。

勇士季後賽14連勝超越騎士上季與本季的跨季13連勝，成為史上第一支季後賽最常連勝的勁旅，有機會完成史無前例的16戰全勝封王紀錄，目前只差兩步的距離。

個人方面，詹姆斯在第三節就繳出大三元成績單，生涯第8次在總冠軍賽大三元表現，追平「魔術」強森創下的NBA紀錄，全場攻下29分、11籃板、14助攻，第四節眼看球隊落後超過20分，他就灰心的回到場邊休息不再上場。

反觀投籃命中率不佳而且還出現8次失誤的柯瑞，決勝節和杜蘭特連續飆進三分球，幫助球隊擴大領先差距，剩下最後3分半退場，貢獻32分、10籃板、11助攻，加上杜蘭特的33分、13籃板、6助攻、3抄截、5阻攻全能演出，兩人帶領勇士輕鬆獲勝。

前一次季後賽兩隊有球員同場交出大三元得追溯到1970年，當年尼克弗雷瑟（Walt Frazier）與公鹿阿辛度（Lew Alcindor）在東區決賽碰頭，尼克最終以4比1獲勝，而阿辛度就是後來改名為鼎鼎有名的「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），也是NBA史上得分王。

(中時電子報)