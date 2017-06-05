陳歐珀發起安農溪野餐活動 報名費救助毛小孩
立法委員陳歐珀發起「安農溪野餐活動」，今天（5日）將1萬元的活動報名費捐給動保人士吳清玉，將用以照顧4隻流浪犬，咖啡店業者也響應吳的愛心捐出善款。
動保人士吳清玉長期關注流浪動物，引起回鄉經營咖啡店的林楷偉共鳴，林將顧客的「插電使用費」在月底結算後交給吳清玉，再由吳救助流浪動物。林楷偉說，顧客知道是用以救助毛小孩，都很願意繳交20元的用電費，估計開店近4年來已捐出近10萬元。
陳歐珀在5月20日發起野餐活動，讓民眾可攜帶毛小孩前來野餐，活動決定將10％的報名費捐給動保人士。陳歐珀表示，希望未來可多舉辦類似的愛心活動，讓鄉親在享受好山好水之餘也能救助毛小孩。
吳清玉表示，蘇澳鎮蓬萊國小有隻狗媽媽產下10隻小狗，讓師生們相當關心，有2隻自然死亡，5隻送養，1萬元的善款會用在狗媽媽與3隻幼犬身上，希望每一隻流浪犬都有人領養，不要在外流浪。
(中時)
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