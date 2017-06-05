林全高雄勘災 桃源里民：盼院長把我們當人看

連日大雨造成高市桃源區共10戶民宅被大水沖毀，省道台20線南橫公路92K處路基被掏空，行政院長林全今天下午由高市副市長史哲等人陪同下到桃源區勘災，林全聽取公路總局等相關單位及代表意見後，表示會考慮施作高架道路，但對於施工希望能夠顧慮到安全性與永久性，盡量避免跟河水爭地。

桃源區歷經莫拉克風災及610水災後，仍多災多難，居民看見林全到現場勘災，高喊「政府要給原住民一個安全的居住環境」。

桃源區代表會主席王正國發言指出，歷經莫拉克風災及610水災，山區災害不斷發生，希望中央檢討工法，考量施作高架道路，並要進行河川疏濬；勤和里長柯文龍表示，過去到現在，桃源區居民的心聲未受重視，「希望院長重視我們，把我們的里民當人看」；市議員伊斯坦大陳情說原鄉部落基地要有較高的周邊護岸工程，要求政府編列專案經費，早日復建南橫公路。

另有居民陳情，遭沖毀的房屋仍在貸款，不知道該怎麼做，希望政府能夠協助，林全表示，沖毀民宅中，部分居民擁有永久屋，現階段會先檢討其餘房屋有無立即性危險，若有，未配永久屋者，會找地方安置，至於有居民遭沖走的房屋貸款問題，因屬個案，會協助向銀行來解決。

另台20線勤和路段路基遭掏空500公尺，公路總局甲仙工務段表示，預計要花2億元重建相關設施，計畫在明年4月30日完工，至於道路中斷，將開闢一條便道讓居民行駛。

(中時)