大雨損7古蹟 紅毛城牆塌了

豪雨重創臺灣各地，文化部於第一時間立即成立「文化資產緊急應變處理小組」，並即刻調查全國古蹟、歷史建築、聚落建築群及文化景觀等文化資產災損情形，協助直轄市、縣(市)地方政府研擬相關緊急搶救方案，文化資產局也從優從速核定相關修復計畫，以迅速展開復建工程。

文化部表示，截至4日下午5時止，初步清查有基隆市(大武崙礮台、槓子寮礮台)、臺北市(剝皮寮)、新北市(紅毛城)、嘉義市(黃文醫院)、嘉義縣(臺灣總督府氣象臺阿里山觀象所及彰化縣(孔子廟)共4處國定古蹟、1處縣定古蹟、1處暫定古蹟及1處歷史建築共7處文化資產因豪雨淹水、樹木傾倒或受損，各縣市政府仍陸續勘查中。

受災比較嚴重的新北市國定古蹟淡水紅毛城，因不敵豪雨造成部分圍牆崩塌，長度約2公尺，另外因紅毛城大部分位於山坡地，原有坡地滑移造成園區道路與步道裂縫，恐因豪雨造成裂縫擴大而危及古蹟本體安全，文化部楊子葆次長今(5日)率同文化資產局人員至現場勘災，同時聽取新北市政府簡報與需求。

文化部文化資產局人員表示，目前已補助新北市政府辦理領事館官邸修復工程之規劃設計，後續可將本次災損依實際損害情形納入該計畫辦理，楊次長當場指示，文化部將全力協助災後修復，請文資局儘速輔導與補助，於雨季及颱風季來臨前復原，以防止災害繼續擴大。

(中時)