大雨損7古蹟 紅毛城牆塌了
豪雨重創臺灣各地，文化部於第一時間立即成立「文化資產緊急應變處理小組」，並即刻調查全國古蹟、歷史建築、聚落建築群及文化景觀等文化資產災損情形，協助直轄市、縣(市)地方政府研擬相關緊急搶救方案，文化資產局也從優從速核定相關修復計畫，以迅速展開復建工程。
文化部表示，截至4日下午5時止，初步清查有基隆市(大武崙礮台、槓子寮礮台)、臺北市(剝皮寮)、新北市(紅毛城)、嘉義市(黃文醫院)、嘉義縣(臺灣總督府氣象臺阿里山觀象所及彰化縣(孔子廟)共4處國定古蹟、1處縣定古蹟、1處暫定古蹟及1處歷史建築共7處文化資產因豪雨淹水、樹木傾倒或受損，各縣市政府仍陸續勘查中。
受災比較嚴重的新北市國定古蹟淡水紅毛城，因不敵豪雨造成部分圍牆崩塌，長度約2公尺，另外因紅毛城大部分位於山坡地，原有坡地滑移造成園區道路與步道裂縫，恐因豪雨造成裂縫擴大而危及古蹟本體安全，文化部楊子葆次長今(5日)率同文化資產局人員至現場勘災，同時聽取新北市政府簡報與需求。
文化部文化資產局人員表示，目前已補助新北市政府辦理領事館官邸修復工程之規劃設計，後續可將本次災損依實際損害情形納入該計畫辦理，楊次長當場指示，文化部將全力協助災後修復，請文資局儘速輔導與補助，於雨季及颱風季來臨前復原，以防止災害繼續擴大。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。