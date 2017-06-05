新北取締改裝管無標準 李婉鈺：擲茭比較快

新北市議員李婉鈺5日在市政總質詢要求朱立倫訂定取締噪音標準，才不會濫殺無辜。（葉德正攝）

新北市取締改裝管引發民眾熱議，新北市無黨籍議員李婉鈺5日在市政總質詢時質疑，攔查人員沒經任何訓練，也沒有使用儀器，取締噪音更是沒標準，乾脆攔查人員在取締時用擲筊比較快；而且檢驗車輛費用高達8500元，新北檢驗室更位於林口，一點都不便民。

環保局長劉和然表示，目前環保局人員在晚間10點到清晨6點的，會透過環保局與環保署內鍵資料比對，如果有資料當然合格，不會寄發陳述意見書，但若沒有資料，就會要求車主前往指定認證場所，如果合格當然就沒有問題。

市長朱立倫說，他尊重改裝車的自由，但自由要建立在法律上，也要要尊重別人的自由，他強調，改裝車有任何創意他都尊重，他認為應盡速與環保署盡速訂定標準，也應由源頭管理做起，讓車友在經認證商店購買零組件都能安心改裝，也會盡力研擬如何降低檢驗價格，以減輕車主負擔。

(中時)