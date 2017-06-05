失竊頻傳 雲檢拍賣扣得蒜頭300斤

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雲林地檢署6／9要拍賣蒜頭。(許素惠翻攝)

近來農作價格居高不下，農作物失竊頻傳，雲林地檢署查獲竊案，扣得一批蒜頭約300斤，預計6/9上午10點在雲林西螺果菜市場第7棟交易場南面公開拍賣，意者別錯過撿便宜的好機會。

(中時)