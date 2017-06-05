打造新世代飲生活，「茶酒咖啡展」16日登場

由旺旺中時媒體集團中國時報主辦首屆「2017台中茶酒咖啡展」，將於6月16日至19日在台中中時國際會展中心熱鬧登場。(馮惠宜翻攝)

由旺旺中時媒體集團中國時報主辦、台新銀行贊助首屆「2017台中茶酒咖啡展」將於6月16日至19日在台中中時國際會展中心熱鬧登場！本次展覽以「飲生活」為主軸，集結國內外優質業者帶來茶鄉茗茶、美酒佳釀以及濃純咖啡，用最生活化的方式向廣大中部民眾傳遞茶、酒、咖啡的美好。

飲食文化向為台灣厚實的軟實力，更引領近年市場消費主流，中時媒體集團首創「茶、酒、咖啡展」，有別於茶博會，而是將中國傳統美酒＋咖啡，並帶入好茶，讓飲品文化集大成，展覽期間不僅有知名茶鄉風情介紹及茗茶展，還能現場品嚐茶韻風味，更有來自世界及台灣知名產區精選的美酒佳釀與濃純咖啡，為所有觀展民眾帶來一場最具質感的生活體驗。

本次展區規劃「茶鄉文化區」、「在地茗茶區」、「茶咖啡酒工藝品區」、「茶咖啡酒加工區」、「咖啡文化區」、「酒文化特區」、「茶咖啡酒莊旅遊區」等七大展區。全台縣市政府力挺，共同號召優質業者帶來最優質產品。

本次參展單位包括：台灣菸酒公司、台灣茶葉運銷合作社、新北市坪林茶業博物館，而政府機關包含：台中市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市及花蓮縣，透過縣市政府攜手績優業者共同參展，將最完整的茶、酒、咖啡品飲文化介紹給廣大中部消費者。

而現場更安排了造型胖卡營造悠閒的午茶氣氛，讓走累的民眾可停下腳步與三五好友共同度過品飲生活的美好時光。

為了讓參觀民眾更深入了解茶、咖啡、酒產業，主辦單位也規劃各項周邊體驗活動及講座，邀請專業知名咖啡業者Coffee Stopover在現場進行咖啡教學及體驗活動，民眾除了可現場品嚐外，還能與講師進行近距離互動。

現場更將有超多展場獨家限定優惠與相關展出，打造中部最具質感的茶酒咖啡展。欲獲得最新展覽資訊及優惠商品，請上Facebook搜尋「台中中時國際會展中心」立刻按讚成為飲生活達人！

(中時)