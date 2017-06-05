設計師劉承昕藉電玩「快打旋風」行銷屏東
電玩「快打旋風」熱潮80年代席捲大街小巷，一直是七年級生難忘的童年回憶，從事設計工作的劉承昕邀請全台玩家齊聚國境之南，將在6月底於青創聚落舉辦一場電競快打，屆時熟悉的「昇龍拳」背景音及經典角色扮演，將為屏東帶來不一樣的夏日電競派對。
電競在中、北部習以為常，但為什麼地點不能在屏東？進駐青創的設計團隊劉承昕指出，屏東人才很多，且散布台灣甚至全世界，如果能集合這些人的力量回到故鄉，人一多便能激盪不同火花，他豪氣地說：「透過這場活動，要讓外界看到屏東不一樣的面貌！」
因為沒人試過，所以過程非常艱辛，包括經費籌措與選手食宿，民間業者及公家單位都在觀望，只能靠個人單打獨鬥；所幸聚落各進駐商家見狀也紛紛加入，有同人社團共襄盛舉，還有創意工作坊提供手作獎盃及彩繪，一股「快打」氛圍已營造到位。
目前北中南區已經完成複賽，各有5名選手及1名外卡共16人晉級，不論輸贏如何、這場活動結束後才是行銷的開始。劉承昕強調，如果虧錢就終止那很可惜，相信撐過今年一切都會變得更好。
因為專業是設計，他始終相信設計能改變世界，藉由電競行銷屏東，藉由競賽讓人才回流，雖說這是一場冒險，但他始終深信，沒有挑戰，就不知道極限在哪!
(中時)
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