裹著浴巾藏毒品　龜山警眼尖逮毒蟲

吳女鬼鬼祟祟在床頭櫃收東西。（葉臻翻攝）

警方在吳女床頭櫃發現安非他命吸食器。（葉臻翻攝）

桃園市警察局龜山分局迴龍派出所員警陳冠文、莊子揚，今天下午1點多在萬壽路上某汽車旅館臨檢時，發現34歲有多項毒品、性交易、詐欺等前科的吳姓女子，將休息轉為住宿，懷疑她性交易所以上樓盤查。

員警開門時看見僅用浴巾包裹身體的吳女，鬼鬼祟祟的在床頭櫃收東西，電視上還播放著A片，懷疑事情不單純，上前一看發現是安非他命吸食器，隨後還在床頭櫃夾板間，發現0.85克的安非他命，吳女坦承稍早有進行性交易，毒品則是客人事後犒賞她的，性交易過程中也有吸食，訊後被依違反毒品防制條例移送桃園地檢署。

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(中時)