NBA》勇士奪冠賠率1.07 五戰封王機率最高

勇士總教練科爾歸隊，帶領球隊拿下季後賽14連勝，最新賭盤勇士奪冠賠率僅有1.07，五戰封王機率最高。(美聯社資料照)

隨著勇士再次擊潰騎士，總冠軍系列賽取得2比0領先優勢之後，國際賭盤也下修了勇士奪冠賠率來到1.07，也就是說下注100元只能領回107元，幾乎是無利可圖，而且勇士最有可能在第五戰回到主場封王，賠率2.17。

勇士史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林組成的四大金剛合力攻下99分，完勝騎士詹姆斯、厄文和洛夫的三巨頭，最新開出的賭盤顯示，勇士四落四橫掃騎士的賠率下砍至2.61，勇士4比2的賠率是4.95，4比3奪冠賠率飆升至7.50。騎士想要衛冕的賠率7.00，正確比數4比2的賠率26.00，第七戰獲勝的賠率31.00。

NBA史上從未出現四輪季後賽都橫掃對手而封王的紀錄，勇士四大金剛很有機會寫下新猷，成就史無前例的榮耀，反倒是騎士想要扭轉劣勢拿下冠軍獎盃的機率恐怕是微乎其微了。

(中時電子報)