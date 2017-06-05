英式幽默 倫敦人躲恐攻不忘手上啤酒

一群人被拍到逃離恐攻現場，右手邊的人還不忘記手上的啤酒。(美聯社)

倫敦著名的倫敦橋(London Bridge)和波羅市場(Borough)週日發生恐怖攻擊、民眾倉皇逃跑，但其中一名男子被拍到逃跑不忘手上啤酒，意外成為英國人表達不畏恐怖主義、發揚英式幽默和精神的象徵。

在攻擊發生後，一群逃離倫敦橋的人中，一名男子邊跑邊盡量不讓啤酒灑出來，這個舉動意外的深得許多倫敦人的心，Howard Mannella在推特上轉貼這個照片並說：「大家都在逃離倫敦橋但右邊這個傢伙一滴啤酒都不想灑，天佑英國人！」

雖然有些人認為當時攻擊甫結束，不應開這種玩笑，但也有人很開心英國人在這種黑暗的時刻也能發揮幽默，Sgt.Big_Bubbles!說：「討厭這個傢伙的人一定不是英國人，我們覺得a)這很好笑b)值得讚許。miller說：「那裏是倫敦橋當然他會這樣，他可是付了5.5英鎊(213台幣)買了這杯啤酒。」

倫敦人也上社群媒體反駁他國的媒體報導，CNN報導倫敦的街頭變得異常安靜，但Scottieboy說：「拜託那天是周日，英國人沒因害怕而躲起來，而是想再睡一下。」《紐約時報》(New York Times)形容英國在恐攻後受到相當震驚(reeling)，但這個字在蘇格蘭和愛爾蘭也是一種常見民俗舞蹈的名字，因此網友Julia Macfarlane在推特上回應：「對我們仍在reeling」，並貼出在跳這種舞的人的照片。

在這起造成7死、48傷的恐攻後，網路上也開始有人討論倫敦哪裡是「禁入區」，倫敦人也不忘反擊，說倫敦人真的不太想去的地方是一些觀光客雲集、擁擠的區域如：科芬花園的街頭表演者區、杜莎夫人蠟像館等，或是周末一些高級商店雲集的街道等。

(中時電子報)