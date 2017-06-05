英式幽默 倫敦人躲恐攻不忘手上啤酒

中時電子報
英式幽默 倫敦人躲恐攻不忘手上啤酒
一群人被拍到逃離恐攻現場，右手邊的人還不忘記手上的啤酒。(美聯社)

倫敦著名的倫敦橋(London Bridge)和波羅市場(Borough)週日發生恐怖攻擊、民眾倉皇逃跑，但其中一名男子被拍到逃跑不忘手上啤酒，意外成為英國人表達不畏恐怖主義、發揚英式幽默和精神的象徵。

在攻擊發生後，一群逃離倫敦橋的人中，一名男子邊跑邊盡量不讓啤酒灑出來，這個舉動意外的深得許多倫敦人的心，Howard Mannella在推特上轉貼這個照片並說：「大家都在逃離倫敦橋但右邊這個傢伙一滴啤酒都不想灑，天佑英國人！」

雖然有些人認為當時攻擊甫結束，不應開這種玩笑，但也有人很開心英國人在這種黑暗的時刻也能發揮幽默，Sgt.Big_Bubbles!說：「討厭這個傢伙的人一定不是英國人，我們覺得a)這很好笑b)值得讚許。miller說：「那裏是倫敦橋當然他會這樣，他可是付了5.5英鎊(213台幣)買了這杯啤酒。」

倫敦人也上社群媒體反駁他國的媒體報導，CNN報導倫敦的街頭變得異常安靜，但Scottieboy說：「拜託那天是周日，英國人沒因害怕而躲起來，而是想再睡一下。」《紐約時報》(New York Times)形容英國在恐攻後受到相當震驚(reeling)，但這個字在蘇格蘭和愛爾蘭也是一種常見民俗舞蹈的名字，因此網友Julia Macfarlane在推特上回應：「對我們仍在reeling」，並貼出在跳這種舞的人的照片。

在這起造成7死、48傷的恐攻後，網路上也開始有人討論倫敦哪裡是「禁入區」，倫敦人也不忘反擊，說倫敦人真的不太想去的地方是一些觀光客雲集、擁擠的區域如：科芬花園的街頭表演者區、杜莎夫人蠟像館等，或是周末一些高級商店雲集的街道等。

(中時電子報)

文章來源：Man Fleeing London Bridge Attack With Pint In Hand Becomes Unlikely Symbol Of Defiance

文章來源：London Bridge attack brings out defiant British humour

關鍵字：倫敦英國恐攻倫敦橋波羅市場啤酒
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。