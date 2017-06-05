南藝大驚傳師生戀　校方澄清：女方非學校學生

台南藝術大學爆出教職員間婚外情，震驚師生，校方5日下午對於媒體報導劉姓女系助為學校學生一事，發出澄清聲明。（萬于甄攝）

南藝大傳出饒姓教師與劉姓系助之間發生婚外情，劉姓系助遭判刑7個月，事件傳回學校，震驚校內師生。（萬于甄攝）

台南藝術大學驚爆饒姓教師與劉姓系助因師生戀，鬧上法院，事件傳回南藝大，校方急忙澄清，劉姓系助並非南藝大學生，2人僅是學校教職員，並非師生戀，雙方2015年已先後向學校提出辭呈，都不在學校任職；對於饒姓教師在校內風評，校方低調不便說明。

南藝大澄清說明，應用音樂系饒姓教師在校任職多年，行事作風低調，劉姓系助則是他校畢業後，2年前到校應聘為同系助理，並非南藝大學生；雙方在2015年5月及12月主動向學校提出辭呈，當時校方也一頭霧水，2人現都已不是南藝大職員。

已婚的饒姓教師，年約50歲，曾在多所學校音樂相關科系任教，2012年時還獲得金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳專輯製作人獎，是國內頗有名氣的錄音師。事發後，劉姓系助遭告妨害家庭相姦罪，上個月被台南地方法院判刑7個月，她有感而發在網誌上發表文章引發網友熱議。

饒姓教師與劉姓系助一度被傳是在南藝大發生師生戀，5日校方得知後相當震驚，急忙澄清，對於兩人在校內的交往過程，校方並不清楚，會尊重司法判決，但有教職員私下感嘆，2人都已是成年人，需為自己的行為負責，如今婚外情糾紛曝光，除當事人，學校聲譽也已受損。

(中時)