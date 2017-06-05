南藝大驚傳師生戀 校方澄清：女方非學校學生
台南藝術大學驚爆饒姓教師與劉姓系助因師生戀，鬧上法院，事件傳回南藝大，校方急忙澄清，劉姓系助並非南藝大學生，2人僅是學校教職員，並非師生戀，雙方2015年已先後向學校提出辭呈，都不在學校任職；對於饒姓教師在校內風評，校方低調不便說明。
南藝大澄清說明，應用音樂系饒姓教師在校任職多年，行事作風低調，劉姓系助則是他校畢業後，2年前到校應聘為同系助理，並非南藝大學生；雙方在2015年5月及12月主動向學校提出辭呈，當時校方也一頭霧水，2人現都已不是南藝大職員。
已婚的饒姓教師，年約50歲，曾在多所學校音樂相關科系任教，2012年時還獲得金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳專輯製作人獎，是國內頗有名氣的錄音師。事發後，劉姓系助遭告妨害家庭相姦罪，上個月被台南地方法院判刑7個月，她有感而發在網誌上發表文章引發網友熱議。
饒姓教師與劉姓系助一度被傳是在南藝大發生師生戀，5日校方得知後相當震驚，急忙澄清，對於兩人在校內的交往過程，校方並不清楚，會尊重司法判決，但有教職員私下感嘆，2人都已是成年人，需為自己的行為負責，如今婚外情糾紛曝光，除當事人，學校聲譽也已受損。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。