李正皓被控偷拍性愛片 女無意提告不起訴

國民黨青年團前執行長李正皓被前同事、暱稱「方丈」的郭豐碩爆料，指他偷拍與前女友的性愛影片，還在電視節目誹謗他，告發李涉嫌恐嚇前女友、誹謗等罪。台北地檢署傳訊李的前女友出庭，該女證稱曾收到李傳來的偷拍影片，但無意提告，對李在LINE中的情緒言論也不感害怕，檢察官也認為李在電視節目回應郭是為自己辯白，全案處分不起訴。

本案起因於與李正皓同期加入青年團但後來離開的郭豐碩，去年初陸續在台大PTT以暱稱「方丈」名稱不斷爆料，指李男常上酒店、約女一夜情還偷拍性愛影片，被害人多達7、8位，他還指控李男在青年團裡作假帳。

週刊隨後也爆料，李正皓去年初與女友分手並大吵一架，該女才向「方丈」爆料。郭豐碩向北檢具狀提告，指李正皓透過電視節目誹謗他，還幫該前女友控告李恐嚇。

當時李正皓除了是國民黨青年團執行長、國民黨青年世代「草協聯盟」發起人之一，還擔任國民黨總統副總統候選人朱立倫、王如玄的發言人，受此事件影響，李辭去黨職。

北檢傳喚李正皓前女友，該女證稱與李交往時曾發生口角，前年底李透過LINE傳送兩人的性愛影片，她才發現自己被偷拍，但她只擔心影片外流，並沒有感到恐懼，也沒意願對李提告。

郭豐碩並未提出李正皓的偷拍影片，且妨害祕密屬告訴乃論之罪。由於李的前女友僅承認有影片，但不願提告，檢察官考量女方沒意願提告也未心生畏懼，認定李罪嫌不足；至於李正皓另被控作假帳，以及上電視節目替自己澄清被控妨害名譽等部分，均罪證不足，今一併不起訴。

(中時)