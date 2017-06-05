北市推出暑期環境教育饗宴 邀親子走讀大自然

想讓你的暑假充滿環保風嗎?快來參加北市環保局推出的「親一夏愛自然環教場所邀你玩」暑假環保饗宴活動，響應今年6月5日世界環境日「戀結大自然」（Connecting People to Nature）的主題，環保局今年特別結合轄內15處環教場所，推出暑期親子共讀及走讀學習活動，邀請親子共度一個好玩且有趣的環保假期，有興趣的朋友，快上網報名，不要錯過。

孩子們成長的時光十分短暫，暑假到北市15處政府認證的環教場所參加這次環教饗宴活動，不僅創造家人間甜蜜時光、讓家庭關係更緊密，也能讓孩子從遊戲中學習成長，讓我們一起按圖索驥，在這個暑假玩遍環教場所，一起走入自然愛地球。

環保局說明，北市轄內已有15處經認證通過的環境教育場所，數量及課程為全國各縣市之冠。今年聯合國世界環境日年度主題是「戀結大自然」(Connecting People to Nature），環保局特別在今年暑假，推出「親一夏 愛自然 環教場所邀你玩」暑期環保饗宴活動。

環保局指出，這一系列活動包括「愛自然電影院」、「環境教育暑期夏令營」、「城市生態講座」與「環抱自然愛上傳環保局 FB留言獎好禮」等，歡迎親子朋友報名參加﹝詳情可上「台北市環境教育網」或環保局FB查詢﹞。

喜歡戶外活動的朋友，可以化身都市小泰山，到芝山文化生態綠園爬樹去；或是與關渡自然公園有約，走訪自然地景與聲音的藝術體驗；或到內雙溪自然教育中心，跟著講師在森林中探索，從定向運動中破解謎題。不想曬太陽的民眾可以到國立台灣歷史博物館看先民渡海到臺灣的「扛厝走溪流」特展，或是到國立台灣科學教育館去看「從大自然來的絕妙點子」仿生展，這些活動是不是新奇又有趣呢?如果想知道更多環教場所課程內容，歡迎大家到臺北市環境教育網打開「環教場所懶人包線上看」。

環保局表示，在環境中學習，能幫助孩童找到親近大自然的機會，也能讓大人在環境中修復疲憊的身心！環保局鼓勵市民親子家人一起走向環教場所，不論是感受自然與科技的知性之旅，或自然與人文的感性之旅，相信都能共創有趣而難忘的暑假。

所有活動詳細內容都在「台北市環境教育網」或環保局FB可以查詢到。

(中時)